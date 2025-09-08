Escándalo en Francia: fuerte conflicto entre el PSG y la Selección por las lesiones de sus dos figuras

El PSG le presentó una fuerte y extensa queja formal a la Federación Francesa de Fútbol por las "graves lesiones" de sus máximas estrellas. Los detalles.

En medio del parate por la Fecha FIFA, en Francia se generó un gran escándalo: el PSG publicó un duro comunicado contra la Federación Francesa de Fútbol tras las "graves lesiones" de las dos máximas figuras. El hecho ocurrió el pasado viernes en la victoria ante Ucrania por las Eliminatorias Europeas y enseguida generó el estallido del club parisino.

Los jugadores en cuestión son Ousmane Dembelé, quien sufrió una lesión en el isquiotibial derecho que lo dejará afuera de las canchas por unos 45 días, y Désiré Doué, con un desgarro en l gemelo derecho por el que tendrá cuatro semanas de recuperación. Según informó el PSG, el cuerpo médico del equipo había advertido previamente a la FFF que ambos futbolistas llegaban "tocados" a la convocatoria, pero la indicación no fue escuchada y todo terminó de la peor manera posible.

La carta que le presentó el PSG a la Federación Francesa En su comunicado, el equipo más importante de Francia fue categórico: “Las lesiones de Dembélé y Doué tendrán consecuencias deportivas importantes para los jugadores y para el club”. Además, reclamó de manera urgente la implementación de "un nuevo protocolo de coordinación médico-deportiva para hacer de la salud de los jugadores y de su acompañamiento médico una prioridad absoluta".

Desire Doué fue la gran figura de la final, con doblete y asistencia..jpg Desire Doué estará un mes afuera de las canchas. Por su parte, Dembelé tendrá algunas semanas más. EFE

A su vez, en la extensa carta presentada a la Federación Francesa, el PSG afirma que la selección no respetó las recomendaciones médicas que se le habían enviado, ni consultó a sus profesionales antes de hacer jugar a los futbolistas. “Lamentamos que no haya habido concertación”, sentenció el fuerte descargo de los parisinos.