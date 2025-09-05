Preocupación en PSG: Luis Enrique sufrió un accidente y será operado de urgencia

Luis Enrique, entrenador del PSG, tuvo un incidente en bicicleta, se fracturó y tendrá que pasar por el quirófano. Los detalles.

No todo es fútbol para Luis Enrique. El entrenador del PSG sufrió este viernes una fuerte caída mientras andaba en bicicleta, su rutina más habitual. Según contó el club francés en sus redes, el técnico español fue llevado de urgencia al hospital y en las próximas horas será operado.

El accidente ocurrió durante el parate por la fecha FIFA. El DT aprovechaba para distenderse y practicar ciclismo como de costumbre, pero todo terminó mal: se cayó y se fracturó la clavícula. La noticia fue informada por el equipo parisino y enseguida se viralizó y preocupó al mundo entero.

Bomba: Luis Enrique se accidentó en bicicleta y se fracturó la clavícula “Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula", fue el anuncio del club. A su vez, continuó: "El Paris Saint-Germain expresa su total apoyo a Luis Enrique y le desea una pronta recuperación. El club proporcionará más información próximamente”.

Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula.



El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a… — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 5, 2025

Al momento, esa es la única información oficial sobre el accidente de Luis Enrique. Seguramente, después de pasar por el quirófano, se sepa algo sobre el tiempo de recuperación de quien es considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo.