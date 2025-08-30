Histórico hat-trick de golazos de Joao Neves en el 6-3 del PSG: doblete de chilena ¡en 7 minutos!

El mediocampista portugués vivió una noche soñada ante Toulouse por la Ligue 1, con tres goles soñados que encaminaron la aplastante victoria del PSG.

Vitinha no lo puede creer: Joao Neves y una noche mágica con tres golazos en la goleada del PSG ante Tolouse.

El PSG sigue imparable en la Ligue 1 y este sábado sumó su tercera victoria consecutiva con la goleada 6-3 frente al Toulouse. Más allá del resultado, todas las miradas se las llevó Joao Neves, el mediocampista portugués de 20 años que firmó un hat-trick para el recuerdo con tres golazos increíbles: uno mejor que el otro.

El show del volante comenzó en apenas seis minutos, cuando aprovechó capturó una serie de rebotes en el área y, tras un primer pase fallido, sorprendió con una pirueta de último recurso sobre borde del área chica que decretó el 1-0 para los dirigidos por el español Luis Enrique.

Poco después, a los 14', Neves volvió a brillar: tras un centro desviado que quedó flotando en el aire, controló con el pecho y, sin pensarlo dos veces, conectó una chilena increíble que se dejó sin chances al arquero del Tolouse. Ya a esa altura de la noche, el PSG goleaba 3-0 al humilde Toulouse.

Los dos golazos de chilena de Neves para el PSG, en tiempo récord Los dos goles de chilena de Joao Neves en un puñado de minutos, en la goleada del PSG. Los dos goles de chilena de Joao Neves en un puñado de minutos, en la goleada del PSG. Video: SportsCenter

En el segundo tiempo, el portugués tuvo tiempo para enmarcar una nueva obra de arte. A los 77 minutos, el mediocampista un mal despeje rival le dejó la pelota servida en la medialuna del área y no perdonó: sacó un teledirigido que se clavó en el ángulo para poner el 6-1 de los parisinos y sellar así su histórico hat-trick.