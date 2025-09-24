Escándalo en el Ascenso: jugador de Deportivo Paraguayo denunció arreglo por apuestas deportivas

Un futbolista del Ascenso encendió la alarma con una denuncia durísima: acusó a sus exentrenadores y a un jugador de querer “ir para atrás por plata”.

Escándalo en el Ascenso: Carlos Loto y Claudio Contreras, la dupla técnica acusada de estar involucradas en apuestas deportivas.

Escándalo en la Primera C. Juan Mendoza, delantero de Deportivo Paraguayo, salió con los tapones de punta y denunció un presunto arreglo de partidos del Ascenso vinculados a las apuestas deportivas. El futbolista apuntó directamente a la dupla técnica saliente, Carlos Loto y Claudio Contreras, a quienes acusó de estar involucrados en maniobras turbias con partidos de la Reserva.

Además, no dudó en señalar a un excompañero: “Estaba metido con ellos, él me ofreció tanta plata por ir para atrás a mí y a varios compañeros, pero gracias a Dios nosotros tenemos grandes valores en el fútbol, y estando más de tres meses abajo del sueldo supimos llevar de la mejor manera esta situación”, disparó Mendoza, en referencia a Luis Velásquez.

Las declaraciones generaron conmoción en el mundo del Ascenso, donde la AFA ya había advertido en varias oportunidades sobre el avance de las apuestas ilegales y la necesidad de reforzar controles.

Mientras tanto, Deportivo Paraguayo, que cerró su participación en el torneo 12° en la Zona B y 24° en la tabla anual, ya tiene nuevo cuerpo técnico: Damián Duarte Balbuena y Jonathan Recchia. El equipo deberá enfocarse rápido porque se viene el Reducido por un lugar en la Copa Argentina, donde enfrentará a Mercedes.