Escándalo en el Ascenso: jugador de Deportivo Paraguayo denunció arreglo por apuestas deportivas
Un futbolista del Ascenso encendió la alarma con una denuncia durísima: acusó a sus exentrenadores y a un jugador de querer “ir para atrás por plata”.
Escándalo en la Primera C. Juan Mendoza, delantero de Deportivo Paraguayo, salió con los tapones de punta y denunció un presunto arreglo de partidos del Ascenso vinculados a las apuestas deportivas. El futbolista apuntó directamente a la dupla técnica saliente, Carlos Loto y Claudio Contreras, a quienes acusó de estar involucrados en maniobras turbias con partidos de la Reserva.
Además, no dudó en señalar a un excompañero: “Estaba metido con ellos, él me ofreció tanta plata por ir para atrás a mí y a varios compañeros, pero gracias a Dios nosotros tenemos grandes valores en el fútbol, y estando más de tres meses abajo del sueldo supimos llevar de la mejor manera esta situación”, disparó Mendoza, en referencia a Luis Velásquez.
La fuerte denuncia del jugador de Deportivo Paraguayo que sacude el Ascenso
Las declaraciones generaron conmoción en el mundo del Ascenso, donde la AFA ya había advertido en varias oportunidades sobre el avance de las apuestas ilegales y la necesidad de reforzar controles.
Mientras tanto, Deportivo Paraguayo, que cerró su participación en el torneo 12° en la Zona B y 24° en la tabla anual, ya tiene nuevo cuerpo técnico: Damián Duarte Balbuena y Jonathan Recchia. El equipo deberá enfocarse rápido porque se viene el Reducido por un lugar en la Copa Argentina, donde enfrentará a Mercedes.
La denuncia de Mendoza abre un capítulo delicado para el Ascenso, donde los rumores sobre el avance de las apuestas empiezan a golpear fuerte.