Lo bueno y lo malo del ascenso mendocino: alegrías que ilusionan y señales que encienden alarmas

El fin de semana dejó sensaciones cruzadas para los equipos mendocinos en el ascenso. Hubo festejos necesarios, señales de recuperación, y también rendimientos que encienden alarmas. Ascenso, el equipo que ilusiona y el que preocupa.

La nota positiva se la llevó Huracán Las Heras. El Globo consiguió su primer triunfo en el Federal A y nada menos que en el duelo mendocino ante Atlético Club San Martín. Más allá de los tres puntos, el dato no menor fue el desarrollo del partido: sin incidentes, en paz y con el fútbol como protagonista. Un paso adelante dentro y fuera de la cancha que lo mantiene expectante.

Valverde Godoy Cruz Godoy Cruz no pudo con San Miguel. Alf Ponce Mercado/MDZ

Otras realidades del ascenso mendocino También hay que marcar lo de Deportivo Maipú, que empieza a mostrar signos de reacción. Tras el triunfo en el debut de Echevarría ante Colegiales, el Cruzado sumó un empate sin goles en Paraná frente a Patronato. No deslumbra, pero suma. Y en este momento, eso vale. Dos partidos sin perder que invitan a pensar en una recuperación.

Del otro lado, las preocupaciones. Godoy Cruz no logró levantarse del golpe en San Telmo y volvió a dejar dudas. Empató 0 a 0 ante San Miguel en el Feliciano Gambarte, en un partido donde casi no generó peligro. De hecho, pudo haberlo perdido si no fuera por una intervención clave de Roberto Ramírez. Un equipo apagado, sin ideas y que empieza a inquietar nuevamente.