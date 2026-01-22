Es argentino, juega en la Selección de México y se ve "campeón" del Mundial 2026: "Haremos historia"
Santiago Giménez, quien juega en la Selección de México desde 2021, tiene plena confianza en su equipo para levantar la Copa del Mundo.
Faltan menos de 5 meses para el inicio del Mundial 2026, que comenzará el jueves 11 de junio y cuyo primer partido tendrá como protagonista a la Selección de México. El elenco anfitrión debutará ante Sudáfrica y compartirá además el Grupo A con Corea del Sur y el ganador del Repechaje D de Europa (con Dinamarca como el favorito).
El combinado azteca tiene la ilusión de tener una mejor actuación que en ediciones pasadas. En Qatar 2022 quedó afuera en fase de grupos y apenas una sola vez en su historia pudo superar octavos de final, que fue casualmente en 1986, cuando también albergó la Copa, pero fue eliminado en cuartos.
Santiago Giménez ve a México campeón del mundo en 2026
Pero las esperanzas no están puestas únicamente en superar la barrera de los 8 mejores, sino que hay algunos protagonistas que aspiran muchos más alto, como es el caso de Santiago Giménez: "Haremos historia con México. Quiero ser campeón del mundo", apuntó este jueves en diálogo con ESPN.
El delantero argentino, que es internacional con la Tricolor desde hace 5 años, no se quedó únicamente con la expresión de deseo y manifestó su plena confianza en su selección: "Claro que veo a México campeón del mundo. No cuesta nada creer y soñar tampoco. Hay que llevarlo a la práctica y hay que contagiar a toda la gente que que esté con nosotros, porque 130 millones somos fuertes", sentenció.
Giménez nació en 2001 en Buenos Aires, hijo del exfutbolista de Boca Christian Giménez. Por la carrera de su padre, creció y se crio en suelo mexicano, donde se formó futbolísticamente y tuvo su debut en Cruz Azul en 2018. En 2021 tendría su primera oportunidad en el seleccionado azteca, donde ya acumula 46 partidos jugados, en los que convirtió 6 goles y dio 3 asistencias.