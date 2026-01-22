Es argentino, juega en la Selección de México y se ve "campeón" del Mundial 2026: "Haremos historia"

Santiago Giménez, quien juega en la Selección de México desde 2021, tiene plena confianza en su equipo para levantar la Copa del Mundo.

Faltan menos de 5 meses para el inicio del Mundial 2026, que comenzará el jueves 11 de junio y cuyo primer partido tendrá como protagonista a la Selección de México. El elenco anfitrión debutará ante Sudáfrica y compartirá además el Grupo A con Corea del Sur y el ganador del Repechaje D de Europa (con Dinamarca como el favorito).

El combinado azteca tiene la ilusión de tener una mejor actuación que en ediciones pasadas. En Qatar 2022 quedó afuera en fase de grupos y apenas una sola vez en su historia pudo superar octavos de final, que fue casualmente en 1986, cuando también albergó la Copa, pero fue eliminado en cuartos.

Santiago Giménez ve a México campeón del mundo en 2026 Santiago Giménez ve a México campeón del mundo en 2026 Pero las esperanzas no están puestas únicamente en superar la barrera de los 8 mejores, sino que hay algunos protagonistas que aspiran muchos más alto, como es el caso de Santiago Giménez: "Haremos historia con México. Quiero ser campeón del mundo", apuntó este jueves en diálogo con ESPN.

El delantero argentino, que es internacional con la Tricolor desde hace 5 años, no se quedó únicamente con la expresión de deseo y manifestó su plena confianza en su selección: "Claro que veo a México campeón del mundo. No cuesta nada creer y soñar tampoco. Hay que llevarlo a la práctica y hay que contagiar a toda la gente que que esté con nosotros, porque 130 millones somos fuertes", sentenció.