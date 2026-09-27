Enzo Pérez y Deportivo Maipú tienen una prueba de fuego ante Temperley: formación, horario y TV

El Botellero recibe al Gasolero este domingo en un partido trascendetal pensando en los puestos de reducido.

El Deportivo Maipú necesita con urgencia dejar los tres puntos en casa porque la fecha pasada terminó afuera de puestos de reducido. Este domingo recibirá a Temperley en Vergara desde las 16:30. El árbitro del partido será Juan Martín Nebbietti.

El Cruzado, con Enzo Pérez como capitán, viene de cuatros partidos sin victorias y quedan seis encuentros. Actualmente está a un punto del octavo puesto, el último que entra al reducido, y por eso necesita con urgencia sumar de a tres. Temperley está segundo en la zona B, a un punto del puntero Tristán Suárez, y viene a Mendoza para llegar a lo más alto. Duelo de equipos urgidos de sumar para cumplir sus objetivos.

En cuanto al equipo, Juan Pablo Gobetto tiene una molestia que viene arrastrando hace algunos partidos, pero igualmente será titular en la mitad de la cancha junto a Pérez.

El antecedente En la primera rueda, en uno de los primeros partidos de Mariano Echeverría en el Botellero, Maipú le ganó 5-0 a Temperley en el Beranger. Ese día los goles los hicieron Gastón Mansilla (lesionado actualmente), Franco Saccone, Mirko Bonfigli y Juan Cruz Giacone (2).

Probables formaciones Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Áaron Agüero,Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto, Tomás Silva, Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.