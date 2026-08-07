Entrevistas que dan un poquito de vergüenza

La entrevista que los periodistas de TyC Sports le realizaron ayer a Claudio Tapia, el presidente de la AFA, tenía un doble valor: 1) ahondar con el máximo dirigente, completamente alejado de la exposición publica en los últimos tiempos, sobre todo lo relacionado al mundial recién finalizado, tanto en lo futbolístico y también sobre la campaña antiargentina desatada alrededor de la selección nacional.

2) La oportunidad ameritaba que el presidente se explayara sobre el procesamiento que junto a Pablo Toviggino le impuso la justicia, acusándolo de no pagar impuestos y retener contribuciones, utilizando los fondos para obtener intereses mediante un plazo fijo.

También era obvio referirse a todo lo relacionado con la mansión de Pilar, la flota de automóviles allí depositados, la cantidad numerosa de caballos de salto y demás eventualidades, como fiestas frecuentes en las que en varias eran partícipes jueces importantes y también acerca de una especie de casino privado instalado.

El inmueble es de presunta propiedad de testaferros de Pablo Toviggino, un monotributista y su madre jubilada. Tampoco hubo una palabra sobre la relación entre AFA y la empresa de Javier Faroni, productor teatral, ex diputado del Frente Renovador de Sergio Massa, que negocia todos los partidos de la selección en el exterior.

Resultaba interesante igualmente referirse a la renuncia del encargado de marketing, Leandro Petersen y si la justicia de EEUU estaba involucrada en alguna investigación alrededor de la AFA.

Estos puntos a tratar brillaron por su ausencia.

Da escozor que el periodismo paute entrevistas donde ciertamente no se tratan temas ríspidos de obvio interés general. Apareció la entrevista como una publinota. ¿ Estará vinculada a la posibilidad de la vuelta a la trasmisión de partidos de la Primera Nacional por parte de TyC Sports, ahora que el grupo Clarín se desprendió de su propiedad?

Este tipo de acciones es lo que alimenta la desconfianza sobre la actividad del periodismo en general, que llega al exceso presidencial de tratar al 95% de los periodistas de ensobrados y de implantar la desafortunada frase NOLSALP( No odiamos lo suficiente a los periodistas).