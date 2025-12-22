Encuentro xeneize: Franco Colapinto y Carlos Tevez se enfrentaron en un partido de pádel

Se termina el 2025 y el mundo del deporte se encuentra en estado de standby. Si bien algunas ligas en Europa se siguen desarrollando, la mayoría de los torneos y/o disciplinas ya finalizaron o hicieron un parate, lo que le permite a sus respectivos atletas tomarse vacaciones y practicar otras actividades, como sucede con Franco Colapinto y Carlos Tevez.

Con la temporada de Fórmula 1 y la del fútbol argentino ya finalizadas, tanto el joven piloto como el DT de Talleres aprovechan sus días para distenderse. Y este fin de semana tuvieron la oportunidad única de encontrarse un partido de pádel en Nordelta.

Franco Colapinto y Carlos Tevez jugaron juntos al pádel Franco Colapinto y Carlos Tevez jugaron juntos al pádel El corredor pilarense, reconocido hincha de Boca Juniors, se dio el gusto de compartir cancha con uno de sus grandes ídolos futbolísticos. El Apache, por su parte, que tiene en el pádel una segunda pasión, ya se lo había visto jugar en pareja con Marcelo Gallardo, y ahora lo hizo con otra figura actual del deporte argentino.

Lo único que le faltó al encuentro para terminar de ser redondo fue que compartieran equipo, pero no pudo ser: Franco y Carlitos se enfrentaron. De todos modo, ambos mostraron muy buena química durante todo el partido, como bien se pudo ver en las imágenes que difundió en redes el World Padel Center.