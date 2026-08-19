En vivo: con una defensa inédita y sin Almada, River empata 0-0 en su visita a Independiente Santa Fe
Tras el primer triunfo en el semestre, River abre la serie de octavos en la altura de Bogotá. Coudet improvisa en los laterales y pone a las estrellas arriba.
River visitará este miércoles a Independiente Santa Fe de Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un encuentro que debió haberse disputado la semana pasada pero que se suspendió por el catastrófico terremoto que se vivió en aquel país.
El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.
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