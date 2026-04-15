En vivo: en un partidazo, Bayern Múnich empata 3-3 con Real Madrid y pasa a semis
Gracias al 2-1 en la ida, Bayern se impone 5-4 en el global. Real Madrid, que dio todo, se queda afuera y juega con diez por la expulsión de Camavinga.
Por la revancha de los cuartos de final de la Champions League, el Bayern Múnich, que ganó 2-1 la ida en el Bernabéu, recibe en el Allianz Arena al Real Madrid, que va por una nueva remontada épica y se juega toda la temporada. Quien pase, enfrentará en semifinales a París Saint-Germain.
El gol tempranero de Güller con complicidad de Neuer para el 1-0 del Real Madrid
El gol de Pavlovic para el empate del Bayern Múnich
El golazo de tiro libre de Güller para el 2-1 de Real Madrid
El gol de Kane para el 2-2 de Bayern Múnich
El gol de Mbappé para el 3-2 de Real Madrid
El golazo de Lucho Díaz para la clasificación del Bayern
El minuto a minuto de Bayern Múnich - Real Madrid