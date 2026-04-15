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En vivo: en un partidazo, Bayern Múnich empata 3-3 con Real Madrid y pasa a semis

Gracias al 2-1 en la ida, Bayern se impone 5-4 en el global. Real Madrid, que dio todo, se queda afuera y juega con diez por la expulsión de Camavinga.

MDZ Deportes

﻿Bayern Múnich y Real Madrid juegan la revancha en el Allianz Arena.

﻿Bayern Múnich y Real Madrid juegan la revancha en el Allianz Arena.

EFE

Por la revancha de los cuartos de final de la Champions League, el Bayern Múnich, que ganó 2-1 la ida en el Bernabéu, recibe en el Allianz Arena al Real Madrid, que va por una nueva remontada épica y se juega toda la temporada. Quien pase, enfrentará en semifinales a París Saint-Germain.

El gol tempranero de Güller con complicidad de Neuer para el 1-0 del Real Madrid

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El gol de Pavlovic para el empate del Bayern Múnich

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El golazo de tiro libre de Güller para el 2-1 de Real Madrid

El golazo de tiro libre de Güller para el 2-1 de Real Madrid

El gol de Kane para el 2-2 de Bayern Múnich

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El gol de Mbappé para el 3-2 de Real Madrid

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El golazo de Lucho Díaz para la clasificación del Bayern

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El minuto a minuto de Bayern Múnich - Real Madrid

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