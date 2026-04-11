Presenta:

Deportes

|

Independiente Rivadavia

En vivo: con un hombre más, Independiente Rivadavia se impone 3-1 sobre Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia gana por los goles de Elordi, Bucca y Osella y se mete en playoffs. López Muñoz fue expulsado en Argentinos. Prieto marcó el descuento.

MDZ Deportes

Independiente Rivadavia busca asegurarse la clasificación en el Gargantini ante Argentinos Juniors.

Independiente Rivadavia busca asegurarse la clasificación en el Gargantini ante Argentinos Juniors.

Juan Alfredo Ponce / MDZ

Con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación a los playoffs, Independiente Rivadavia recibe a Argentinos Juniors, un rival directo por el liderazgo de la Zona B, en el Bautista Gargantini por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

El gol de Elordi para el 1-0 de Independiente Rivadavia

El gol de Elordi para el 1-0 de Independiente Rivadavia

La expulsión de López Muñoz en Argentinos Juniors

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043038780752269520?s=20&partner=&hide_thread=false

El gol de Bucca para el 2-0 de Independiente Rivadavia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043041277046849667?s=20&partner=&hide_thread=false

El gol de Prieto para el descuento de Argentinos Juniors

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043046494878498882?s=20&partner=&hide_thread=false

El gol de Osella para el 3-1 de Independiente Rivadavia

El gol de Osella para el 3-1 de Independiente Rivadavia

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas