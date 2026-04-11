En vivo: con un hombre más, Independiente Rivadavia se impone 3-1 sobre Argentinos Juniors

¡JUSTO ÉL! De la falta que se sancionó por la patada que recibió de Fattori, Leonel Bucca llegó al segundo tanto de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors.



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