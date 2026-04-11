En vivo: con un hombre más, Independiente Rivadavia se impone 3-1 sobre Argentinos Juniors
Independiente Rivadavia gana por los goles de Elordi, Bucca y Osella y se mete en playoffs. López Muñoz fue expulsado en Argentinos. Prieto marcó el descuento.
Con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación a los playoffs, Independiente Rivadavia recibe a Argentinos Juniors, un rival directo por el liderazgo de la Zona B, en el Bautista Gargantini por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026.