Lo bueno y lo malo del histórico triunfo de Independiente Rivadavia en la Libertadores

Independiente Rivadavia fue campeón de la última Copa Argentina, título que ostenta en el presente. Es el equipo que más puntos ha logrado en lo que va de la Liga Profesional. No obstante ello, los principales diarios de la ciudad de Buenos Aires no hicieron mención en su home matutina al triunfo azul en el debut en la Copa Libertadores.

Obviamente reflejaron los triunfos de Boca y Racing, el gran gol de Paredes, la salvada providencial del defensor Pardo de la Academia y la goleada de Vélez en su primer partido en la Copa Argentina. Está bien. Sin mención del triunfo leproso mendocino pese a que, reiteramos, es el equipo de la Liga Profesional de mejor desempeño en las 12 fechas transcurridas. No son pocas. Tiene 26 puntos.

Es bien conocida la frase popular, “Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires”. Tuvo su lógica.

Independiente Rivadavia ganó en su debut en la Copa Libertadores y es el equipo argentino del momento.

Quizás sea motivo de reflexión en la actualidad la vigencia de dicho refrán popular.

Pareciera que Dios tiene varias oficinas más importantes que la de Buenos Aires. Entre ellas hay que mencionar la que atiende en Vaca Muerta, las ubicadas en las provincias mineras , las “aggiornadas” en las zonas de crecimiento exponencial de la energía solar .

Ni mencionar todas las ubicadas en provincia de Bs As, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, principalmente, con la creciente explotación agrícola/ganadera.

Lo bueno y lo malo

Que bueno el desempeño de Independiente Rivadavia.

Que malo la escasa atención prestada por varios de los medios asentados en donde “solía atender con exclusividad Dios”.

Hoy a “abierto” varias oficinas que lucen más trascendentes. En la de Buenos Aires abundan las agresiones desmedidas, las contradicciones entre discurso y realidad, el triste panorama que nos muestran varios legisladores nacionales y la mirada endogámica permanente.

Durante la gesta libertadora tampoco se le dio, desde la oficina del puerto, la trascendencia necesaria a la oficina mendocina y cuyana donde se gestó.