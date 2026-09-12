En vivo: con un golazo de Messi, Inter Miami derrota 2-1 a Nashville en un duelo clave por la MLS
Con su capitán desde el arranque, Inter Miami recibe al líder Nashville en el Nu Stadium, con la imperiosa necesidad de recortarle puntos.
Inter Miami cae 1-0 ante Nashville, líder de la Conferencia Este, con la posibilidad de recortar la diferencia a falta de diez fechas para el cierre de la temporada regular. El equipo de Lionel Messi, segundo con 44 puntos, está a nueve de su rival y buscará dar un golpe en la pelea por el primer puesto.
Surridge rompió el cero para Nashville
El gol del empate de Inter Miami
Messi convirtió el segundo con un zurdazo implacable
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