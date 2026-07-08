En vivo: con un golazo de Lautaro Blanco, Boca le gana a Paranaense en el inicio de la era Arruabarrena

En su segundo ciclo, el Vasco se presenta ante los hinchas xeneizes en un partido de pretemporada en Salta ante el equipo brasileño.

El Boca del Vasco Arruabarrena ya juega ante Athletico Paranaense en Salta.

Boca Juniors se ve las caras frente a Athletico Paranaense en un amistoso de pretemporada que marca el inicio informal del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como flamante entrenador del club.

El partido se juega a las 21 en el estadio Padre Ernesto Pedernera de Salta y la transmisión corre por cuenta de Disney+ Premium, que tiene los derechos exclusivos del encuentro.