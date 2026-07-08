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En vivo: con un golazo de Lautaro Blanco, Boca le gana a Paranaense en el inicio de la era Arruabarrena

En su segundo ciclo, el Vasco se presenta ante los hinchas xeneizes en un partido de pretemporada en Salta ante el equipo brasileño.

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El Boca del Vasco Arruabarrena ya juega ante Athletico Paranaense en Salta.

El Boca del Vasco Arruabarrena ya juega ante Athletico Paranaense en Salta.

Foto: captura de pantalla ESPN

Boca Juniors se ve las caras frente a Athletico Paranaense en un amistoso de pretemporada que marca el inicio informal del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como flamante entrenador del club.

El partido se juega a las 21 en el estadio Padre Ernesto Pedernera de Salta y la transmisión corre por cuenta de Disney+ Premium, que tiene los derechos exclusivos del encuentro.

El golazo de Lautaro Blanco para el 1-0 de Boca

Lautaro Blanco marcó el 1-0 de Boca.

La formación de Boca para el amistoso ante Paranaense

El Xeneize llega a este compromiso luego de disputar dos ensayos a puertas cerradas frente a Defensa y Justicia en Casa Amarilla. El primero terminó 1-1 con un gol de Ángel Romero, mientras que el segundo fue victoria por 1-0 gracias a un tanto de Miguel Merentiel.

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