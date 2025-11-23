Presenta:

En vivo: con un golazo de Edwin Cetré, Estudiantes le gana 1-0 a Rosario Central en Arroyito

Por los octavos del Clausura, Estudiantes de La Plata derrota al recientemente decretado campeón Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

MDZ Deportes

Golazo y festejo. Palacios condujo y abrió la cancha para la llegada del colombiano, quien definió de primera y la puso pegadita al palo izquierdo.

Por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, Estudiantes de La Plata le gana 1-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. En un muy picante, dadas todas las polémicas acontecidas alrededor de los dos clubes, luego que que se decretara campeón al elenco local, el Pincha se puso en ventaja a los 31 minutos del primer tiempo.

Edwin Cetré puso el 1 a 0 para Estudiantes de La Plata frente a Rosario Central por los octavos de final.

El golazo de Cetré para el 1-0 de Estudiantes ante Central

