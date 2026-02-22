En vivo: con un gol de Pozzo, Godoy Cruz llegó al empate 1-1 ante Defensores de Belgrano

El Tomba, que viene de un decepcionante debut en la categoría al empatar con Ciudad de Bolívar, cae ante el Dragón con un tanto en el inicio del partido.

Godoy Cruz visita a Defensores de Belgrano por la segunda fecha de la Primera Nacional con la intención de mejorar su imagen y lograr su primera victoria de la temporada. El partido se juega desde las 17 en el estadio Juan Pasquale, con arbitraje de Daniel Zamora y transmisión de LPF Play.

El equipo mendocino venía de un flojo debut tras empatar 1-1 como local ante Ciudad de Bolívar, mientras que el Dragón también había igualado por el mismo marcador frente a Deportivo Morón. El inicio del partido fue adverso para el Tomba: al minuto de juego, Enzo González abrió el marcador de cabeza tras un centro de Ezequiel Aguirre.

El gol madrugador de Defensores de Belgrano Gol de Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz Gol de Defensores de Belgrano vs Godoy Cruz LPFPlay Godoy Cruz reaccionó rápido y generó varias chances con Matías Ramírez, primero con un remate lejano y luego con un cabezazo sin precisión. Finalmente, a los 30 minutos llegó el empate gracias a un potente zurdazo desde afuera del área de Tomás Pozzo, que dejó sin respuestas al arquero local y selló el 1-1 parcial.