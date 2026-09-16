En vivo: con un gol penal convertido por Arce, Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Atlético Tucumán

Tras un polémico penal sancionado por Baliño a instancias del VAR, el goleador paraguayo de Independiente Rivadavia no falló y el Azul clasifica a semifinales.

Álex Arce convirtió de penal y marcó su vigésimo tanto en la temporada. Implacable.

Independiente Rivadavia, vigente campeón de la Copa Argentina, derrota por 1-0 a Atlético Tucumán por los cuartos de final del certamen. El encuentro se disputa en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes, en Lomas de Zamora y cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño. El ganador de este encuentro se enfrentará al vencedor de la serie entre Estudiantes de La Plata y Platense.

Durante los primeros 15 minutos, el encuentro fue parejo y de mucha disputa en el mediocampo. Ambos equipos se mostraron ordenados, cerraron bien los espacios y prácticamente no permitieron situaciones claras frente a los arcos.

La primera aproximación llegó recién a los 23 minutos y fue para Atlético Tucumán. Franco Nicola probó desde larga distancia con un potente zurdazo que pasó muy cerca del palo.

Matías Fernández (10), de Independiente Rivadavia, cubre el balón ante la marca de Godoy, volante de Atlético Tucumán. Fotobaires El Decano tomó algo más de protagonismo durante los minutos siguientes y logró acercarse al área de la Lepra, aunque no encontró la precisión necesaria en los metros finales para transformar ese dominio en una ocasión concreta.

Cuando parecía que el primer tiempo se encaminaba al descanso sin goles, a los 42 minutos Independiente Rivadavia reclamó penal por una mano de Luciano Vallejo dentro del área. El árbitro revisó la acción en el VAR y, tras observarla, sancionó la pena máxima a favor del conjunto mendocino.