En vivo: con un gol de Colidio, River se impone 1-0 en el clásico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda
El Racing de Gustavo Costas será local del River de Chacho Coudet, que arribará al encuentro con cuatro victorias al hilo en el plano local.
River le gana 1-0 a Racing en Avellaneda, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que será clave para las primeras posiciones de la Zona B.
River abrió el marcador a los 33 minutos, cuando el delantero Facundo Colidio aprovechó un cierre errático del defensor Marcos Rojo para irse mano a mano contra Cambeses, venciéndolo con un disparo fuerte y al medio para el 1-0.
Colidio aprovechó un error de Rojo y puso a River en ventaja
Noticia en construcción.