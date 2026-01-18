En vivo: con un gol de Arce, Independiente Rivadavia le gana a Estudiantes de Caseros por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia, vigente campeón de la Copa Argentina, le gana 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires en su debut en la edición 2026 del certamen integrador. El primer gol del partido fue convertido por el goleador paraguayo de la Lepra Alex Arce, quien metió un cabezazo impecable a los 23' del primer tiempo que dejó sin respuesta al arquero rival.