En vivo: con un gol de Arce, Independiente Rivadavia le gana a Estudiantes de Caseros por la Copa Argentina

Por los 32avos de final de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia derrota al elenco de la Primera Nacional en el inicio de su defensa del título.

MDZ Deportes

Tras una asistencia de Studer, el capitán Alex Arce puso el 1-0 con un frentazo implacable y la Lepra le gana a Estudiantes en su estreno en 2026. 

@Copa_Argentina

Independiente Rivadavia, vigente campeón de la Copa Argentina, le gana 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires en su debut en la edición 2026 del certamen integrador. El primer gol del partido fue convertido por el goleador paraguayo de la Lepra Alex Arce, quien metió un cabezazo impecable a los 23' del primer tiempo que dejó sin respuesta al arquero rival.

Tras un tiro libre en el sector izquierdo de la mitad de cancha, Alejo Osella la bajó de cabeza para el paraguayo Alex Arce, quien con otro remate de cabeza puso el 1-0 para la Lepra de Alfredo Berti.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Estudiantes (BA)

