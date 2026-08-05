En vivo: con un doblete y una asistencia de Messi, Inter Miami golea 4-2 a San Luis y el partido está demorado

Tras su regreso luego del Mundial 2026, Messi la está rompiendo en la victoria de Inter Miami. El partido está detenido por las malas condiciones climáticas.

Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo the GOAT y el gran referente de Inter Miami. En su primer partido como titular tras el Mundial 2026, el capitán argentino fue la gran figura en el debut de Las Garzas en la Leagues Cup frente a Atlético San Luis. Antes del descanso ya había participado directamente en tres de los cuatro goles de su equipo: marcó un doblete y además dio una asistencia para encaminar la goleada parcial por 4-1.

El rosarino abrió el marcador con su primer gol desde el regreso a la actividad tras la Copa del Mundo, luego volvió a convertir para ampliar la diferencia y coronó una actuación sobresaliente asistiendo en el cuarto tanto de Inter Miami. Su exhibición fu el fiel reflejo del dominio que ejerció Leo sobre el desarrollo de los primeros 45 minutos.

Con Messi como conductor absoluto, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos está dando un paso firme en su estreno en la Leagues Cup, torneo que el astro argentino ya conquistó en 2023 y en el que Inter Miami busca volver a ser protagonista tras el subcampeonato de la edición pasada.