En vivo: en un arranque de locos, Bayern Múnich y Real Madrid empatan 1-1
Güller abrió el marcador para el Real Madrid antes del minuto 1 y Pavlovic marcó la igualdad a los 6'. Bayern gana en el global por 3-2.
Por la revancha de los cuartos de final de la Champions League, el Bayern Múnich, que ganó 2-1 la ida en el Bernabéu, recibe en el Allianz Arena al Real Madrid, que va por una nueva remontada épica y se juega toda la temporada. Quien pase, enfrentará en semifinales a París Saint-Germain.
El gol tempranero de Güller con complicidad de Neuer para el 1-0 del Real Madrid
El gol de Pavlovic para el empate del Bayern Múnich
El minuto a minuto de Bayern Múnich - Real Madrid