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En vivo: en un arranque de locos, Bayern Múnich y Real Madrid empatan 1-1

Güller abrió el marcador para el Real Madrid antes del minuto 1 y Pavlovic marcó la igualdad a los 6'. Bayern gana en el global por 3-2.

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Bayern Múnich y Real Madrid juegan la revancha en el Allianz Arena.

Bayern Múnich y Real Madrid juegan la revancha en el Allianz Arena.

EFE

Por la revancha de los cuartos de final de la Champions League, el Bayern Múnich, que ganó 2-1 la ida en el Bernabéu, recibe en el Allianz Arena al Real Madrid, que va por una nueva remontada épica y se juega toda la temporada. Quien pase, enfrentará en semifinales a París Saint-Germain.

El gol tempranero de Güller con complicidad de Neuer para el 1-0 del Real Madrid

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El gol de Pavlovic para el empate del Bayern Múnich

El gol de Pavlovic para el empate del Bayern Múnich

El minuto a minuto de Bayern Múnich - Real Madrid

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