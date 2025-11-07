En vivo: San Lorenzo y Central empatan 0-0 en Rosario y al Ciclón le anularon un gol polémico
Rosario Central, ya clasificado a playoffs y a la próxima Copa Libertadores, recibe a San Lorenzo, que quiere sacar boleto para los octavos de final.
Rosario Central y San Lorenzo empatan sin goles en el marco de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Gigante de Arroyito y se puede ver en vivo por TNT Sports.
El conjunto rosarino de Ángel Di María es el único invicto que tiene el certamen y busca una victoria con la que podría asegurar el primer lugar de la zona. Al Ciclón le basta con un empate para confirmar la clasificación a los playoffs.
El gol anulado a San Lorenzo por ¿offisde de Hernández?
Damián Ayude, DT de San Lorenzo, se fue expulsado por protestar
El minuto a minuto de Rosario Central vs San Lorenzo