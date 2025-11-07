En vivo: San Lorenzo y Central empatan 0-0 en Rosario y al Ciclón le anularon un gol polémico

Rosario Central y San Lorenzo empatan sin goles en el marco de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Gigante de Arroyito y se puede ver en vivo por TNT Sports.

El conjunto rosarino de Ángel Di María es el único invicto que tiene el certamen y busca una victoria con la que podría asegurar el primer lugar de la zona. Al Ciclón le basta con un empate para confirmar la clasificación a los playoffs.