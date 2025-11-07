Presenta:

Deportes

|

San Lorenzo

En vivo: San Lorenzo y Central empatan 0-0 en Rosario y al Ciclón le anularon un gol polémico

Rosario Central, ya clasificado a playoffs y a la próxima Copa Libertadores, recibe a San Lorenzo, que quiere sacar boleto para los octavos de final.

MDZ Deportes

Ángel Di María engancha ante la marca del lateral de San Lorenzo, Elías Báez

Ángel Di María engancha ante la marca del lateral de San Lorenzo, Elías Báez

Fotobaires

Rosario Central y San Lorenzo empatan sin goles en el marco de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Gigante de Arroyito y se puede ver en vivo por TNT Sports.

El conjunto rosarino de Ángel Di María es el único invicto que tiene el certamen y busca una victoria con la que podría asegurar el primer lugar de la zona. Al Ciclón le basta con un empate para confirmar la clasificación a los playoffs.

Te Podría Interesar

El gol anulado a San Lorenzo por ¿offisde de Hernández?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986955171746742469&partner=&hide_thread=false

Damián Ayude, DT de San Lorenzo, se fue expulsado por protestar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986955808123338938&partner=&hide_thread=false

El minuto a minuto de Rosario Central vs San Lorenzo

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas