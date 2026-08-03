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En vivo: San Lorenzo pierde 1-0 con Central Córdoba en Santiago del Estero

Luego de su triunfo ante Gimnasia de Mendoza, San Lorenzo visita al Ferroviario con la misión de seguir sumando.

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Central Córdoba y San Lorenzo ya juegan en el estadio Madre de Ciudades.&nbsp;

Central Córdoba y San Lorenzo ya juegan en el estadio Madre de Ciudades. 

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Central Córdoba y San Lorenzo igualan sin goles en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El encuentro es televisado por TNT Sports y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado por Miguel Savorani y José Castelli como asistentes, mientras que Pablo Dóvalo está a cargo del VAR.

Michael Santos marcó el 1-0 de Central Córdoba

Gol de Michael Santos vs. San Lorenzo

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Central Córdoba vs San Lorenzo

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