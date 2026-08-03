En vivo: San Lorenzo pierde 1-0 con Central Córdoba en Santiago del Estero

Central Córdoba y San Lorenzo igualan sin goles en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El encuentro es televisado por TNT Sports y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado por Miguel Savorani y José Castelli como asistentes, mientras que Pablo Dóvalo está a cargo del VAR.