En vivo: San Lorenzo pierde 1-0 con Central Córdoba en Santiago del Estero
Luego de su triunfo ante Gimnasia de Mendoza, San Lorenzo visita al Ferroviario con la misión de seguir sumando.
Central Córdoba y San Lorenzo igualan sin goles en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
El encuentro es televisado por TNT Sports y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado por Miguel Savorani y José Castelli como asistentes, mientras que Pablo Dóvalo está a cargo del VAR.
Michael Santos marcó el 1-0 de Central Córdoba
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