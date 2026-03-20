En vivo: San Lorenzo le gana 1-0 a Deportivo Rincón por los 32avos de final de la Copa Argentina

Tras la salida de Damián Ayude, San Lorenzo jugará los 32avos de final contra el rival neuquino que disputa el Federal A. El partido dará inicio a las 21:15

San Lorenzo jugará esta noche, a las 21:15, ante Deportivo Rincón por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes. El partido, que estará televisado por TyC Sports, tendrá al árbitro Álvaro Carranza como encargado del encuentro.

San Lorenzo llega al compromiso en un momento complejo: viene de perder 5-2 frente a Defensa y Justicia como local y, en las primeras horas del martes, despidió a su entrenador Damián Ayude. Para este partido asumirá de manera interina Alan Capobianco, técnico de la reserva que tiene 33 años y que se retiró del fútbol profesional en Acassuso hace ocho meses.

Por su parte, Deportivo Rincón, conocido como el “León patagónico”, tiene apenas 13 años de historia y cuenta con un estadio para 400 espectadores. Debutó en el Federal A en 2024 y disputará su segunda Copa Argentina.