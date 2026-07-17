En vivo: San Lorenzo enfrenta a Riestra con el objetivo de pasar a octavos de final de la Copa Argentina
Con el debut de Néstor Gorosito, en su segundo ciclo como DT, San Lorenzo enfrenta a Deportivo Riestra por los 16avos de final de la Copa Argentina.
San Lorenzo y Riestra se enfrentarán este viernes 17 de julio desde las 18:45 por los dieciseisavos de la Copa Argentina. El partido se disputará en el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Morón, y se podrá ver en vivo desde Argentina por TyC Sports y TyC Sports Play.
El ganador entre San Lorenzo y Deportivo Riestra clasificará a 8avos de final de la Copa Argentina donde ya espera Gimnasia de La Plata, que venció a Acassuso.
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El minuto a minuto de San Lorenzo vs Deportivo Riestra