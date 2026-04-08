En vivo: San Lorenzo debuta en la Copa Sudamericana frente al desconocido Recoleta en Paraguay

San Lorenzo debuta en la Sudamericana el estadio Defensores del Chaco, un estadio que le trae muy buenos recuerdos.

San Lorenzo debuta en la Copa Sudamericana frente a un equipo novato en el certamen.

San Lorenzo debutará este miércoles en la Copa Sudamericana, cuando visite a Recoleta de Paraguay en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

El duelo será en el Defensores del Chaco de Asunción, donde el conjunto azulgrana jugó dos veces, nunca perdió y ganó ambas competencias. La más reciente fue en 2014, cuando jugó la ida de la final de la Libertadores ante Nacional y empató 1-1.

La de este año será la decimocuarta participación del “Ciclón” en la Copa Sudamericana. Su mejor actuación en esta competición se dio en 2002, cuando se consagró campeón al vencer a Atlético Nacional de Colombia con un global de 4-0 en la final.