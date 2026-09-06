Presenta:

Deportes

|

River Plate

En vivo: River vuelve al Monumental y se juega mucho ante Independiente Rivadavia

Leonardo Ponzio dirige su segundo partido como DT interino del Millonario, que enfrenta en Núñez al puntero de la tabla anual.

MDZ Deportes

River juega un partido trascendental frente a Independiente Rivadavia.&nbsp;

River juega un partido trascendental frente a Independiente Rivadavia. 

Fotobaires

Tras la histórica eliminación en Copa Sudamericana que derivó en la renuncia de Coudet, River Plate vuelve al Monumental para recibir a Independiente Rivadavia por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Clausura.

El Millonario, que tendrá nuevamente a Leonardo Ponzio como técnico interino, viene de ganarle y muy bien a Banfield y quiere revalidar su levantada.

Nota en construcción...

El minuto a minuto de River Plate - Independiente Rivadavia

Archivado en

Notas Relacionadas