En vivo: River vuelve al Monumental y se juega mucho ante Independiente Rivadavia
Leonardo Ponzio dirige su segundo partido como DT interino del Millonario, que enfrenta en Núñez al puntero de la tabla anual.
Tras la histórica eliminación en Copa Sudamericana que derivó en la renuncia de Coudet, River Plate vuelve al Monumental para recibir a Independiente Rivadavia por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Clausura.
El Millonario, que tendrá nuevamente a Leonardo Ponzio como técnico interino, viene de ganarle y muy bien a Banfield y quiere revalidar su levantada.
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