En vivo: River va por su tercer triunfo consecutivo y empata 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto
Por la fecha 12 del Torneo Apertura, el renovado River del Chacho Coudet se mide ante Estudiantes de Río Cuarto en el Antonio Candini.
Por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, River Plate busca reafirmar su buen momento desde la llegada de Eduardo Coudet y va en busca de su tercer triunfo consecutivo en su visita a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Antonio Candini.