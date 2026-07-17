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En vivo: River pierde 3-1 con Aldosivi en Salta y está quedando eliminado de la Copa Argentina

Con un doblete de Fernández y un tanto de Cordero, el Tiburón le está dando una verdadera paliza al renovado River de Eduardo Coudet, que no reacciona.

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Nicolás Cordero festeja el 2-0 de Aldosivi, que está dando otra gran sorpresa en la Copa Argentina.&nbsp;&nbsp;

Nicolás Cordero festeja el 2-0 de Aldosivi, que está dando otra gran sorpresa en la Copa Argentina.  

@clubaldosivi

River cae 3-1 frente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Padre Martearena de Salta en un partido válido por los 16vos de final del certamen federal.

Los goles del elenco marplatense fueron convertidos por Tomás Fernández y Nicolás Cordero, a los 12' y 30' del primer tiempo, respectivamente. En el segundo tiempo, el propio Tomás Fernández amplió el marcador a los 11', mientras que Rafael Santos Borré descontó para River a los 42'.

Eduardo Coudet realizó dos modificaciones a los 39' del PT con el partido 0-2 vs. Aldosivi: Lucas Beltrán por Fausto Vera y Mauro Arambarri por Juan Cruz Meza.

Aldosivi se puso 1-0 en el inicio del partido

Cordero puso el 2-0 para Aldosivi

Cordero marcó el 2-0 de Aldosivi ante River

El Tiburón golea a River

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de River vs Aldosivi

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