En vivo: River pierde 1-0 ante Huracán en el Monumental y sufrió la baja tempranera de Almada

River Plate empata 0-0 con Huracán por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura , en un duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Monumenta y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro es Facundo Tello, mientras que en el VAR está Fernando Echenique.