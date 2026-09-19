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En vivo: River pierde 1-0 ante Huracán en el Monumental y sufrió la baja tempranera de Almada

River, que ganó los tres partidos que disputó desde que tiene como DT a Leonardo Ponzio, sufrió la baja de Thiago Almada en el inicio del cotejo.

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Thiago Almada sintió una molestia muscular en el comienzo del partido y tuvo que dejar el campo de juego.&nbsp;

Thiago Almada sintió una molestia muscular en el comienzo del partido y tuvo que dejar el campo de juego. 

FotoBaires

River Plate empata 0-0 con Huracán por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Monumenta y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro es Facundo Tello, mientras que en el VAR está Fernando Echenique.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de River Plate vs Huracán

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