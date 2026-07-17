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En vivo: River pierde 1-0 ante Aldosivi en Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina

El delantero de Aldosivi Tomás Fernández aprovechó un error defensivo de River y puso el 1-0 del Tiburón, que sorprende al renovado equipo de Eduardo Coudet.

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Con Marcos Acuña como titular, River jugará en Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Con Marcos Acuña como titular, River jugará en Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina.

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River enfrentará este viernes a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, desde las 21.45 en el estadio Padre Martearena de Salta, con dos refuerzos desde el arranque y sin el lesionado Sebastián Driussi.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet, que asumió en marzo y transita sus primeros meses de gestión, llega con varias novedades tras el mercado de pases. Entre las incorporaciones aparecen nombres de peso como Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y el uruguayo Giovanni González, mientras que también se produjeron salidas significativas, entre ellas la de Franco Armani, quien puso fin a una etapa histórica en el club.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de River vs Aldosivi

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