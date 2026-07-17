En vivo: River pierde 1-0 ante Aldosivi en Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina

River enfrentará este viernes a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina , desde las 21.45 en el estadio Padre Martearena de Salta, con dos refuerzos desde el arranque y sin el lesionado Sebastián Driussi.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet, que asumió en marzo y transita sus primeros meses de gestión, llega con varias novedades tras el mercado de pases. Entre las incorporaciones aparecen nombres de peso como Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y el uruguayo Giovanni González, mientras que también se produjeron salidas significativas, entre ellas la de Franco Armani, quien puso fin a una etapa histórica en el club.