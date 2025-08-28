En vivo: River empata 0-0 frente a Unión en Mendoza en un duelo parejo por el pase a cuartos de final

River iguala 0-0 ante Unión de Santa Fe en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. A pesar contar con más ocasiones de gol, el conjunto millonario no logró romper el cero debido a la intervención de Matías Tagliamonte, arquero del equipo santafesino.