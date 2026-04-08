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En vivo: River empata 0-0 con Blooming en Bolivia y juega con diez por la prematura expulsión Martínez Quarta

River, que viene de cuatro victorias consecutivas en el incipiente ciclo de Coudet, debuta en la Sudamericana ante Blooming.

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Sebastián Driussi y Tomás Galván serán titulares en River frente al conjunto boliviano.&nbsp;

Sebastián Driussi y Tomás Galván serán titulares en River frente al conjunto boliviano. 

FotoBaires

River empata 0-0 frente a Blooming de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El equipo de Eduardo Coudet se quedó con uno menos rápidamente, apenas a los tres minutos, por una falta como último hombre del defensor Lucas Martínez Quarta ante el delantero Bayrón Garcés, que le significó la roja directa.

La prematura expulsión de Martínez Quarta en River

El minuto a minuto de Blooming vs River Plate

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