En vivo: River empata 0-0 con Blooming en Bolivia y juega con diez por la prematura expulsión Martínez Quarta
River, que viene de cuatro victorias consecutivas en el incipiente ciclo de Coudet, debuta en la Sudamericana ante Blooming.
River empata 0-0 frente a Blooming de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.
El equipo de Eduardo Coudet se quedó con uno menos rápidamente, apenas a los tres minutos, por una falta como último hombre del defensor Lucas Martínez Quarta ante el delantero Bayrón Garcés, que le significó la roja directa.