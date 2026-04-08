En vivo: River empata 0-0 con Blooming en Bolivia y juega con diez por la prematura expulsión Martínez Quarta

River empata 0-0 frente a Blooming de Bolivia, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana .

El equipo de Eduardo Coudet se quedó con uno menos rápidamente, apenas a los tres minutos, por una falta como último hombre del defensor Lucas Martínez Quarta ante el delantero Bayrón Garcés, que le significó la roja directa.