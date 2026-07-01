En vivo: RD Congo le gana 1-0 a Inglaterra y está dando otra gran sorpresa en el Mundial
Cipenga abrió la cuenta para el conjunto africano a los 7' del primer tiempo y RD Congo estaría enfrentando a México en octavos de final del Mundial.
Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un duelo correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El partido comenzará a las 13:00 (hora de Argentina) y definirá a uno de los clasificados a la siguiente instancia del torneo.
Gol de la República Democrática del Congo
El combinado del país africano sorprende y abre el marcador a los 7 minutos del primer tiempo gracias al gol de Brian Cipenga.
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