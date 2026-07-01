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República Democrática del Congo

En vivo: RD Congo le gana 1-0 a Inglaterra y está dando otra gran sorpresa en el Mundial

Cipenga abrió la cuenta para el conjunto africano a los 7' del primer tiempo y RD Congo estaría enfrentando a México en octavos de final del Mundial.

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Cipenga abrió la cuenta para RD Congo tras una gran jugada ofensiva del conjunto africano

Cipenga abrió la cuenta para RD Congo tras una gran jugada ofensiva del conjunto africano

EFE

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en un duelo correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. El partido comenzará a las 13:00 (hora de Argentina) y definirá a uno de los clasificados a la siguiente instancia del torneo.

Gol de la República Democrática del Congo

El combinado del país africano sorprende y abre el marcador a los 7 minutos del primer tiempo gracias al gol de Brian Cipenga.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Inglaterra vs RD Congo

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