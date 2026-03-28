En vivo: Racing le gana 1-0 a San Martín de Formosa con un gol de Maravilla Martínez y tiene un hombre más
En la cancha de Banfield, Racing vence por la mínima diferencia a los formoseños en su debut en la Copa Argentina.
Racing Club derrota 1-0 a San Martín de Formosa, en un encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina que se disputa en el estadio Florencio Sola de Banfield bajo el arbitraje de Andrés Gariano.
El delantero de la Academia, Adrián "Maravilla" Martínez aprovechó un pase de Conechny en el área tras un gran centro de Martirena y, con el arco en soledad, puso el 1-0 para los de Costas.
El gol de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing
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