En vivo: Racing iguala 0-0 con Newell's y necesita ganar para asegurarse su lugar en los playoffs
En el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, Racing intentará conseguir una victoria que le permita meterse entre los mejores ocho ante un Newell's en crisis.
Racing, sexto con 22 unidades, visita este domingo a Newell's Old Boys de Rosario en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol en el Coloso Marcelo Bielsa. Si logra vencer por 5 goles o más, le robará a River el 4° puesto en la Tabla Anual.
El minuto a minuto de Newell's Old Boys vs Racing Club