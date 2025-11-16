Presenta:

Racing Club

En vivo: Racing iguala 0-0 con Newell's y necesita ganar para asegurarse su lugar en los playoffs

En el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, Racing intentará conseguir una victoria que le permita meterse entre los mejores ocho ante un Newell's en crisis.

MDZ Deportes

Racing enfrenta a Newells en el Coloso Marcelo Bielsa.

Racing enfrenta a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa.

Fotobaires

Racing, sexto con 22 unidades, visita este domingo a Newell's Old Boys de Rosario en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol en el Coloso Marcelo Bielsa. Si logra vencer por 5 goles o más, le robará a River el 4° puesto en la Tabla Anual.

El minuto a minuto de Newell's Old Boys vs Racing Club

