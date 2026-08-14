En vivo: Racing cae 1-0 ante Banfield en el Cilindro bajo un clima muy espeso en Avellaneda

El uruguayo Alexander Machado aprovechó un rebote en el travesaño y puso el primero del Taladro frente a Racing.

Alexander Machado abrió la cuenta para el Taladro ante Racing tras un rebote en el travesaño.

Racing Club pierde 1-0 ante Banfield, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, con arbitraje de Andrés Merlos, en el Estadio Presidente Perón y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro es Andrés Merlos, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.

Racing tuvo el primer acercamiento de la noche cuando iban dos minutos, mediante un control y remate de volea desde afuera del área del volante Matko Miljevic, que buscaba ángulo y rozó el techo del arco.

Cuando iban 17 minutos, Miljevic filtró para habilitar al delantero Lautaro Díaz, que no pudo eludir al defensor Brandon Oviedo en su intento de abrirse un hueco para sacar el disparo, por lo que desperdició la jugada.

Cuatro minutos después, un ataque veloz permitió el zurdazo bajo y cruzado del extremo Tomás Conechny, que se fue ancho por poco.

El debutante Machado anotó el gol de Banfield El gol de Machado para el 1-0 de Banfield ESPN A los 23 minutos, el lateral Lautaro Cano recuperó una pelota que parecía perdida por el costado izquierdo y metió un buen centro para el cabezazo del volante Favio Álvarez, que impactó en el travesaño y le quedó en la cabeza a Alexander Machado, quien definió ante el arco semivacío para el 1-0.