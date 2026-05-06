En vivo: PSG golpeó en el arranque y le gana al Bayern Múnich 1-0 en la vuelta

El duelo en Alemania promete máxima tensión entre dos potencias que llegan con la serie abierta y sin margen de error.

Luego del espectáculo que protagonizaron hace ocho días en el Parque de los Príncipes, Bayern Múnich y PSG vuelven a enfrentarse este miércoles en el Allianz Arena con un objetivo claro: definir al segundo finalista de la UEFA Champions League 2025/26. El encuentro contará con el arbitraje del portugués João Pinheiro.

El partido comenzará a las 16:00 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo a través de ESPN, FOX Sports y la plataforma Disney+, en una jornada que promete mantener la intensidad de la serie desde el primer minuto.

El antecedente inmediato marca el pulso de la eliminatoria: el 5-4 a favor de PSG en la ida dejó la serie completamente abierta y sin margen para especular. Bayern Múnich deberá revertir la desventaja en su casa, mientras que el conjunto francés intentará sostener la ventaja en un escenario siempre exigente.

En la final ya espera Arsenal, que viene de eliminar a Atlético de Madrid, por lo que el ganador de este cruce definirá el título ante el conjunto inglés. Con ese contexto, la revancha en Alemania se presenta como un duelo de alto voltaje, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.