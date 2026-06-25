En vivo: Países Bajos va por el primer lugar y vence 2-0 a la ya eliminada Túnez desde el arranque

Por la fecha 3, Países Bajos se impone sobre Túnez en Kansas City por un gol de Skhiri en contra antes del minuto 3 y otro de Brobbey a los 7'.

Por la fecha 3 y última de la primera fase del Mundial 2026, Países Bajos busca pasar como la puntera del Grupo F y se mide a la ya eliminada Túnez en el Arrowhead Stadium de Kansas City. En simultáneo, se enfrentan Japón y Suecia en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.

El gol en contra de Skhiri para el 1-0 de Países Bajos DIFÍCIL EMPEZAR PEOR PARA TÚNEZ



Centro de Dumfries y Skhiri convirtió en contra el primero de Países Bajos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BD6z3vLyHY — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026 El gol de Brobbey para el 2-0 de Países Bajos DSports El minuto a minuto de Túnez - Países Bajos Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.