En vivo: Países Bajos va por el primer lugar y vence 2-0 a la ya eliminada Túnez desde el arranque
Por la fecha 3, Países Bajos se impone sobre Túnez en Kansas City por un gol de Skhiri en contra antes del minuto 3 y otro de Brobbey a los 7'.
Por la fecha 3 y última de la primera fase del Mundial 2026, Países Bajos busca pasar como la puntera del Grupo F y se mide a la ya eliminada Túnez en el Arrowhead Stadium de Kansas City. En simultáneo, se enfrentan Japón y Suecia en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.
El gol en contra de Skhiri para el 1-0 de Países Bajos
El gol de Brobbey para el 2-0 de Países Bajos
El minuto a minuto de Túnez - Países Bajos
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