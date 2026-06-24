Presenta:

Deportes

|

Brasil

En vivo: con Neymar en el banco, Brasil vence 1-0 a Escocia con un gol de Vinicius y se sube a la cima

Brasil busca asegurar el primer puesto de la zona, mientras que Escocia necesitan sumar para mantener sus chances de avanzar a los 16avos de final.

MDZ Deportes

Vinicius aprovechó un error y facturó el 1-0 de Brasil en la primera del partido.&nbsp;&nbsp;

Vinicius aprovechó un error y facturó el 1-0 de Brasil en la primera del partido.  

EFE
Vinicius festejo del gol vs Escocia
EFE

Brasil y Escocia igualan sin goles en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un partido determinante para el futuro de ambos seleccionados en la competencia. El conjunto sudamericano intentará sellar su clasificación como líder, mientras que los europeos están obligados a conseguir un resultado positivo para seguir con vida.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Escocia vs Brasil

Archivado en

Notas Relacionadas