En vivo: con Neymar en el banco, Brasil vence 1-0 a Escocia con un gol de Vinicius y se sube a la cima
Brasil busca asegurar el primer puesto de la zona, mientras que Escocia necesitan sumar para mantener sus chances de avanzar a los 16avos de final.
Brasil y Escocia igualan sin goles en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un partido determinante para el futuro de ambos seleccionados en la competencia. El conjunto sudamericano intentará sellar su clasificación como líder, mientras que los europeos están obligados a conseguir un resultado positivo para seguir con vida.
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