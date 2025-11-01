En vivo: con Messi de titular, Inter Miami cae 2-0 con Nashville y por ahora no clasifica a cuartos de final

El Inter Miami de Lionel Messi pierde 2-0 frente a Nashville SC, por la segunda fecha de la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2025. El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Lionel Messi, ganó 3-1 de local en el primer partido del mejor de tres que disputa por la Primera Ronda de los playoffs.