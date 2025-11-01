En vivo: con Messi de titular, Inter Miami cae 2-0 con Nashville y por ahora no clasifica a cuartos de final
Inter Miami viene de ganar 3-1 el primer encuentro de la serie y una nueva victoria los meterá entre los cuatro mejores de la Conferencia Este.
El Inter Miami de Lionel Messi pierde 2-0 frente a Nashville SC, por la segunda fecha de la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2025. El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Lionel Messi, ganó 3-1 de local en el primer partido del mejor de tres que disputa por la Primera Ronda de los playoffs.
El primer gol de Nashville tras un penal polémico
Bauer puso el 2-0 para Nashville
El minuto a minuto de Nashville vs Inter Miami