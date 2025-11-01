Presenta:

En vivo: con Messi de titular, Inter Miami cae 2-0 con Nashville y por ahora no clasifica a cuartos de final

Inter Miami viene de ganar 3-1 el primer encuentro de la serie y una nueva victoria los meterá entre los cuatro mejores de la Conferencia Este.

MDZ Deportes

Inter Miami enfrenta a Nashville en una serie al mejor de 3.&nbsp;

El Inter Miami de Lionel Messi pierde 2-0 frente a Nashville SC, por la segunda fecha de la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2025. El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Lionel Messi, ganó 3-1 de local en el primer partido del mejor de tres que disputa por la Primera Ronda de los playoffs.

El primer gol de Nashville tras un penal polémico

El gol de Nashville lo hizo Surridge de penal

El gol de Nashville lo hizo Surridge de penal<>

Bauer puso el 2-0 para Nashville

El minuto a minuto de Nashville vs Inter Miami

