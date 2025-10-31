Presenta:

Deportes

|

San Lorenzo

En vivo: en medio del caos institucional, San Lorenzo iguala 0-0 con Deportivo Riestra

Por la fecha 14, San Lorenzo se mide en casa ante el puntero Deportivo Riestra. En caso de ganar, el equipo de Ayude podría asegurarse su lugar en playoffs.

MDZ Deportes

San Lorenzo enfrenta a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro.

X @SanLorenzo

En medio de la profunda crisis institucional que atraviesa, San Lorenzo recibe a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro por la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025. En caso de ganar, el equipo de Damián Ayude podría asegurarse su lugar en los playoffs.

El minuto a minuto de San Lorenzo - Deportivo Riestra

