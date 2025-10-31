En vivo: en medio del caos institucional, San Lorenzo iguala 0-0 con Deportivo Riestra
Por la fecha 14, San Lorenzo se mide en casa ante el puntero Deportivo Riestra. En caso de ganar, el equipo de Ayude podría asegurarse su lugar en playoffs.
En medio de la profunda crisis institucional que atraviesa, San Lorenzo recibe a Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro por la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025. En caso de ganar, el equipo de Damián Ayude podría asegurarse su lugar en los playoffs.
El minuto a minuto de San Lorenzo - Deportivo Riestra