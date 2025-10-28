A un año del papelón en Riestra-Vélez, Spreen reveló cuál era el plan para su debut profesional: "En la primera jugada yo..."

El streamer Spreen dio detalles de lo que fue su vergonzosa participación en el duelo entre Deportivo Riestra y Vélez por la Liga Profesional 2024.

En un fútbol en el que las polémicas y escándalos no escasean, hace casi un año, el 11 de noviembre de 2024, se produjo uno de los mayores y más vergonzosos papelones del campeonato de Primera División argentino. En el partido de Deportivo Riestra contra Vélez Sarsfield por la fecha 22 de la Liga Profesional, hizo su debut profesional Spreen.

En una descarada (aunque exitosa) estrategia de marketing, el Malevo alineó en un encuentro oficial al streamer santafesino en el once inicial, solo para hacerlo salir antes del minuto de juego tras cometer una falta a un rival, gastando un cambio y una ventana en el arranque. Esa sería, además de su estreno, su despedida como futbolista.

Así fue el debut de Spreen en Riestra Así fue el partido de Spreen en Riestra Fue tal el repudio que recibieron tanto el club del Bajo Flores, sus dirigentes y el propio Iván Buhajeruk (como se llama el influencer) por parte de todos los protagonistas del fútbol argentino, la prensa y los fanáticos, que la AFA emitió una cláusula especial para evitar que estos episodios se repitan y hasta la Justicia tomó cartas en el asunto.

Spreen recordó su debut en Riestra Spreen recordó su debut en Riestra Este martes, casi 350 días después de esta penosa movida, el creador de contenido recordó su fugaz experiencia en Primera División y reveló cuál era el plan de juego para cuando estuviera él en cancha: "Estaba planificado que en la primera jugada salía del partido", explicó en un vivo para el canal de los streamers Mernuel y Bauleti.