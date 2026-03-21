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En vivo: Marco Di Césare metió la cabeza y Racing se puso en ventaja otra vez ante Belgrano en Córdoba

Tras el empate de Zelarayán, Racing encontró el 2-1 tras una jugada preparada en un tiro libre y el defensor mendocino se anotó en el marcador.

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Racing le gana a Belgrano de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Apertura.

Racing le gana a Belgrano de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Apertura.

@Belgrano

Racing vence 2-1 a Belgrano de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Golazo de Adrián Fernández para el 1-0 de Racing

Adrián Fernández marcó el 1-0 ante Belgrano en Córdoba

Adrián Fernández marcó el 1-0 ante Belgrano en Córdoba

Cambeses se lució ante Uvita Fernández

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El Chino Zelarayán marcó el 1-1 con un zapatazo cruzado

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Marco Di Césare adelantó a Racing tras una pelota parada

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Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Belgrano de Córdoba vs Racing Club

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