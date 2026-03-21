En vivo: Marco Di Césare metió la cabeza y Racing se puso en ventaja otra vez ante Belgrano en Córdoba

LO EMPATA BELGRANO A LOS 9 DEL SEGUNDO TIEMPO



El Chino Zelarayán pateó desde la puerta del área y anticipó a Cambeses para el 1-1.#LPFxTNTSports



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