En vivo: Marco Di Césare metió la cabeza y Racing se puso en ventaja otra vez ante Belgrano en Córdoba
Tras el empate de Zelarayán, Racing encontró el 2-1 tras una jugada preparada en un tiro libre y el defensor mendocino se anotó en el marcador.
Racing vence 2-1 a Belgrano de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Golazo de Adrián Fernández para el 1-0 de Racing
Cambeses se lució ante Uvita Fernández
El Chino Zelarayán marcó el 1-1 con un zapatazo cruzado
Marco Di Césare adelantó a Racing tras una pelota parada
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