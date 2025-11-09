Presenta:
Los Pumas enfrentan a Gales en el Principality Stadium.
En Vivo

En vivo: Los Pumas vencen a Gales en el arranque de la gira europea

El encuentro se lleva a cabo en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff. El primer tiempo finalizó 31 a 14.

MDZ Deportes

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, enfrenta Gales en un test match que marcará el inicio de su última gira del año. El encuentro se lleva a cabo este domingo desde las 12:10 en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff, que tiene capacidad para 74.500 espectadores.

Live Blog Post

Gales vuelve a descontar

Ahora el encuentro está 45 a 28 para Los Pumas. El try de Gales fue de Blair Murray y la conversión de Jarrod Evans.

Live Blog Post

Amplían Los Pumas

Gerónimo Prisciantelli recuperó, metió una corrida bárbara y amplia el marcador para Los Pumas, que ahora vencen a Gales 45 a 21. Santiago Carreras anotó la conversión.

Live Blog Post

Descuenta Gales

El Seleccionado galés llegó al descuento gracias a una serie de errores de Los Pumas. Marcó Jac Morgan y la conversión fue de Dan Edwards. Ahora el marcador está 38 a 21.

Live Blog Post

Try de Los Pumas en el inicio de la segunda parte

Los Pumas se ponen 38 a 14 ante Gales gracias a un gran try de Bautista Delguy y la conversión de Santiago Carreras.

Live Blog Post

Arrancó el complemento

Los Pumas vencen 31 a 14 a Gales con un gran primer tiempo.

Live Blog Post

Mas ventaja para Argentina

Cerca del cierre del primer tiempo, Mateo Carreras anotó el suyo tras una gran jugada de Pablo Matera. Su hermano Santiago Carreras sumó la conversión. 31-14

Live Blog Post

Try de Los Pumas

Gracias a una avivada del Moncho Simón Benítez Cruz, Argentina suma su tercer try y estira la ventaja con la conversión de Santiago Carreras. 24-14

Live Blog Post

Se recupera Argentina en el marcador

Santiago Carreras, de penal, sumó tres más para el equipo de Contepomi. 17-14

Live Blog Post

Empate de Gales

El equipo de Steve Tandy alcanzó la igualdad gracias al try de Dewi Lake. Dan Edwards contribuyó con la conversión. 14-14

Live Blog Post

Descuenta Gales

Tomos Williams anotó su try para que los europeos descuenten. Dan Edwards hizo lo propio con la conversión. 14-7

Live Blog Post

Segundo try de Los Pumas

El equipo de Contepomi amplia la ventaja gracias a la anotación de Gerónimo Prisciantelli. Carreras nuevamente con la conversión. 14-0

Live Blog Post

Lo ganan Los Pumas

El equipo de Felipe Contepomi anotó el primer try de la mano de Pedro Delgado. Santiago Carreras anotó la conversión. 7-0 Los Pumas.

Live Blog Post

Inició el partido

