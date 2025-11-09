En vivo: Los Pumas vencen a Gales en el arranque de la gira europea
El encuentro se lleva a cabo en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff. El primer tiempo finalizó 31 a 14.
La Selección argentina de rugby, Los Pumas, enfrenta Gales en un test match que marcará el inicio de su última gira del año. El encuentro se lleva a cabo este domingo desde las 12:10 en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff, que tiene capacidad para 74.500 espectadores.