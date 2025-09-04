En vivo: la Selección argentina iguala 0-0 con Venezuela en la despedida oficial de Messi en el país

En un partido que será especial por ser el último oficial de Lionel Messi en el país, la Selección enfrenta a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias.

La Selección argentina empata 0-0 en el último partido de Lionel Messi por las Eliminatorias Sudamericanas en el país. La Albiceleste recibirá a Venezuela desde las 20.30 en el Monumental y con el arbitraje del chileno Piero Maza. El partido será televisado por Telefé, TyC Sports y Dsports.

Con un equipo muy ofensivo, Argentina salió con todo a atacar a Venezuela desde el pitazo del chileno Piero Maza. Y con la circulación de pelota y el cambio de ritmo habitual en los últimos metros, tras una excelente triangulación entre Messi, Mastantuono y Almada, la Selección tuvo el primero en el pie derecho de Julián Álvarez, pero el arquero venezolano Rafael Romo hizo una tapada inolvidable.

De ese tiro de esquina, Cuti Romero convirtió de cabeza, pero el tanto fue correctamente anulado por un claro fuera de juego del capitán del Tottenham.