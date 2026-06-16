En vivo: la Noruega de Haaland iguala sin goles ante Irak en su estreno mundialista

Por la primera fecha del Grupo I, la Selección de Noruega y su par de Irak se ven las caras en el Boston Stadium.

Desde las 19 (hora argentina), Noruega e Irak debutan en Boston Stadium por el Grupo I del Mundial 2026. Los Vikingos Rojos buscan arrancar el certamen con un triunfo vital ante los asiáticos.

El minuto a minuto de Irak - Noruega Embed Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.