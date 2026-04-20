En vivo: con la misión de seguir sumando, Gimnasia y Esgrima empata 0-0 con Lanús en el Legrotaglie
En un duelo de alta tensión por el Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se mide contra Lanús en el Parque.
Desde las 21:45, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a Lanús en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El Lobo mendocino levantó desde la llegada de Darío Franco y buscará sostener esa mejora ante un rival exigente como el Granate, que si gana quedará muy cerca de meterse en los octavos de final.
El equipo mendocino todavía siente el cambio de categoría, aunque encontró algo de equilibrio con el nuevo DT tras reemplazar a Ariel Broggi. En su ciclo, debutó con un 3-2 ante Vélez, luego empató 1-1 con Platense en Vicente López y viene de quedar eliminado por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta en la Copa Argentina.