En vivo: con la misión de seguir sumando, Gimnasia y Esgrima empata 0-0 con Lanús en el Legrotaglie

Desde las 21:45, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a Lanús en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El Lobo mendocino levantó desde la llegada de Darío Franco y buscará sostener esa mejora ante un rival exigente como el Granate, que si gana quedará muy cerca de meterse en los octavos de final.