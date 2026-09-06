En vivo: con la mira en la tabla anual, Independiente Rivadavia va por el golpe ante River en el Monumental

Independiente Rivadavia atraviesa uno de los mejores momentos de su historia y tendrá una prueba de máxima exigencia en Núñez. Con 11 puntos en el Clausura y 45 en la tabla anual, la Lepra buscará dar otro golpe como visitante ante un River que llega en crisis tras la salida de Eduardo Coudet y la asunción de Leonardo Ponzio en la dirección técnica interina del equipo.